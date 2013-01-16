路透基点: 昆山铁路运输获得11.5亿元人民币的15年期贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,昆山铁路运输投资和开发有限公司已经敲定一笔11.49亿元人民币(1.85亿美元)的15年期定期贷款,用于一个铁路建设项目.
国家开发银行苏州分行是牵头行,承贷6.49亿元人民币.中国银行亦参贷5亿元人民币.
消息人士称,该贷款利率较中国人民银行五年期利率略微上浮.自上个月开始放出贷款.
根据公告文件,借款方归属于国有企业昆山城市建设投资发展有限公司,于2009年创建,负责为上海铁路11号线的延长线工程提供融资,该线路将上海与昆山向连接.(完)
(编译 高琦 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。