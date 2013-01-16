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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:59 BJT

路透基点: 昆山铁路运输获得11.5亿元人民币的15年期贷款

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,昆山铁路运输投资和开发有限公司已经敲定一笔11.49亿元人民币(1.85亿美元)的15年期定期贷款,用于一个铁路建设项目.

国家开发银行苏州分行是牵头行,承贷6.49亿元人民币.中国银行亦参贷5亿元人民币.

消息人士称,该贷款利率较中国人民银行五年期利率略微上浮.自上个月开始放出贷款.

根据公告文件,借款方归属于国有企业昆山城市建设投资发展有限公司,于2009年创建,负责为上海铁路11号线的延长线工程提供融资,该线路将上海与昆山向连接.(完)

(编译 高琦 审校)
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