《香港报摘》--经济日报1月17日

* 要闻版头条:

--特首梁振英在首份施政报告订出「协助基层上楼、协助中产置业」的施政理念,但5年任期内,公私营房屋目标却只能维持上届政府平均每年约各占两万的指标,无额外增加；但港府消息指,有关供应有望增加,但数量未确定 * 其他:

--中港股市近期大升后,再有券商上调企业盈利及股市预测,摩根资产管理大中华投资总监王浩预期,港股 今年升幅可达15%至20%,主要由中国相关的股票带动.

--资产包括淘宝的阿里巴巴集团,传出今年底于港集资30亿至40亿美元挂牌.集团发言人则否认已聘投行作上市事宜,但未评论上市时间表及相关事宜.

--受惠国策支持,近期多间家电股股价反覆上扬.主要生产电冰箱及冷气机的海信科龙 昨发盈喜,预计全年盈利按年劲升两倍.

--光滙石油 发盈警,除预告截至去年12月止6个月转盈为亏外,同时披露因未能符合一项财务契约规定,违反贷款协议,可能导致集团与其他借贷银行所签订的其他贷款协议构成交叉违约.(完)