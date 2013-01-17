《香港报摘》--经济日报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 要闻版头条:
--特首梁振英在首份施政报告订出「协助基层上楼、协助中产置业」的施政理念,但5年任期内,公私营房屋目标却只能维持上届政府平均每年约各占两万的指标,无额外增加；但港府消息指,有关供应有望增加,但数量未确定 * 其他:
--中港股市近期大升后,再有券商上调企业盈利及股市预测,摩根资产管理大中华投资总监王浩预期,港股 今年升幅可达15%至20%,主要由中国相关的股票带动.
--资产包括淘宝的阿里巴巴集团,传出今年底于港集资30亿至40亿美元挂牌.集团发言人则否认已聘投行作上市事宜,但未评论上市时间表及相关事宜.
--受惠国策支持,近期多间家电股股价反覆上扬.主要生产电冰箱及冷气机的海信科龙 昨发盈喜,预计全年盈利按年劲升两倍.
--光滙石油 发盈警,除预告截至去年12月止6个月转盈为亏外,同时披露因未能符合一项财务契约规定,违反贷款协议,可能导致集团与其他借贷银行所签订的其他贷款协议构成交叉违约.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。