《香港报摘》--信报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 要闻版头条:
--行政长官梁振英首份施政报告终于出炉,市场一直期盼有具体有力的房屋和土地措施,纾缓市民置业之困,惟报告集中空泛长远规划,本届政府任内则新招欠奉.业界相信,新供应依然紧绌,若外围情况不突变,楼市难以回软,今年楼价随时再升一成 * 其他:
--股价一直勇猛的内房股接连在市场"抽水",恒大地产 昨晚更突然向市场配售最多12亿股,冀可集资最多54亿港元.市场消息指出,截至昨晚深夜,已获足额认购,大部分认购者更是对冲基金.分析员对于恒大突如其来的配股集资均感意外,预期有关配股计划将为近日升势凌厉的内房板块降温,短期难免出现波动.
--中信国际电讯 财务总裁陈天卫表示,以澳门电讯市盈率12倍收购,作价合理.指受惠于澳门旅游业发展,会有更多游客使用漫游及购买手机,可提高公司每股盈利.
--新股市场气氛热烈,滉达富 昨天正式截止认购,市场消息指出,集团公开发售部分或超购逾2000倍,预料有机会与香港史上"超购王"、即超购2178.5倍的米兰站 争一席位.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。