《香港报摘》--信报1月17日

* 要闻版头条:

--行政长官梁振英首份施政报告终于出炉,市场一直期盼有具体有力的房屋和土地措施,纾缓市民置业之困,惟报告集中空泛长远规划,本届政府任内则新招欠奉.业界相信,新供应依然紧绌,若外围情况不突变,楼市难以回软,今年楼价随时再升一成 * 其他:

--股价一直勇猛的内房股接连在市场"抽水",恒大地产 昨晚更突然向市场配售最多12亿股,冀可集资最多54亿港元.市场消息指出,截至昨晚深夜,已获足额认购,大部分认购者更是对冲基金.分析员对于恒大突如其来的配股集资均感意外,预期有关配股计划将为近日升势凌厉的内房板块降温,短期难免出现波动.

--中信国际电讯 财务总裁陈天卫表示,以澳门电讯市盈率12倍收购,作价合理.指受惠于澳门旅游业发展,会有更多游客使用漫游及购买手机,可提高公司每股盈利.

--新股市场气氛热烈,滉达富 昨天正式截止认购,市场消息指出,集团公开发售部分或超购逾2000倍,预料有机会与香港史上"超购王"、即超购2178.5倍的米兰站 争一席位.(完)