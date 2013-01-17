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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 08:05 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月17日

路透香港1月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7524港元      )
 
 美股道琼工业指数      周三收低23.66点或0.17%,报13,511.23点.美国两大银行获利稳健及苹果股价
 反弹,抵销了忧虑2013年全球经济成长预估被下调的影响. 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       207.960   -0.08      10610            16.122       0.26
 中国铝业                      12.890    0.62      43099             3.997      -0.07
 中国移动                      56.750   -0.54     181322            87.990       0.50
 中国人寿                      51.050   -1.96     381291            26.384      -1.18
 中石油                       142.010    0.63      40319            11.009       0.82
 中石化                       116.940   -1.36      13114             9.066       0.39
 汇丰控股                      54.780    0.02     170571            84.935       0.93
 中电信                        56.430    0.28      18551             4.375       0.57
 中国联通                      16.800    0.12     324344            13.024       0.81
 兖州煤业                      17.650   -1.45      42919            13.683       0.91
 华能国际                      35.350   -0.90      14971             6.851       0.31
 南方航空                      28.510    0.25       6388             4.420       0.01
 东方航空                      23.500    0.82       2959             1.822     -50.22
 中芯国际                       3.070    2.33      65637             0.476      -0.83 (完)
 
 (整理 李珊珊)

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