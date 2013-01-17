《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7524港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低23.66点或0.17%,报13,511.23点.美国两大银行获利稳健及苹果股价 反弹,抵销了忧虑2013年全球经济成长预估被下调的影响. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.960 -0.08 10610 16.122 0.26 中国铝业 12.890 0.62 43099 3.997 -0.07 中国移动 56.750 -0.54 181322 87.990 0.50 中国人寿 51.050 -1.96 381291 26.384 -1.18 中石油 142.010 0.63 40319 11.009 0.82 中石化 116.940 -1.36 13114 9.066 0.39 汇丰控股 54.780 0.02 170571 84.935 0.93 中电信 56.430 0.28 18551 4.375 0.57 中国联通 16.800 0.12 324344 13.024 0.81 兖州煤业 17.650 -1.45 42919 13.683 0.91 华能国际 35.350 -0.90 14971 6.851 0.31 南方航空 28.510 0.25 6388 4.420 0.01 东方航空 23.500 0.82 2959 1.822 -50.22 中芯国际 3.070 2.33 65637 0.476 -0.83 (完) (整理 李珊珊)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。