《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月17日

路透香港1月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7524港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低23.66点或0.17%,报13,511.23点.美国两大银行获利稳健及苹果股价 反弹,抵销了忧虑2013年全球经济成长预估被下调的影响. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.960 -0.08 10610 16.122 0.26 中国铝业 12.890 0.62 43099 3.997 -0.07 中国移动 56.750 -0.54 181322 87.990 0.50 中国人寿 51.050 -1.96 381291 26.384 -1.18 中石油 142.010 0.63 40319 11.009 0.82 中石化 116.940 -1.36 13114 9.066 0.39 汇丰控股 54.780 0.02 170571 84.935 0.93 中电信 56.430 0.28 18551 4.375 0.57 中国联通 16.800 0.12 324344 13.024 0.81 兖州煤业 17.650 -1.45 42919 13.683 0.91 华能国际 35.350 -0.90 14971 6.851 0.31 南方航空 28.510 0.25 6388 4.420 0.01 东方航空 23.500 0.82 2959 1.822 -50.22 中芯国际 3.070 2.33 65637 0.476 -0.83 (完) (整理 李珊珊)