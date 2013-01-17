《香港报摘》--其他报纸重要消息1月17日

* 明报 --新鸿基地产 将军澳楼盘--天晋2期,在施政报告公布后,随即以平均实用尺价13,144港元,加推24个单位.并于即晚再加推50伙,实用尺价1.29万港元.即使九成单位已不再送赠车位,但亦售逾九成. --据接近港府消息指出,跨境双向贷款将于今年落实推行,即前海的银行亦可向香港企业贷款.另外港银亦已获得贷款到前海的细则. --据统计,今年1月至今仅半个月内,已有包括碧桂园 、越秀地产 及富力地产 等内房商启动融资,包括发债及批股等,累计抽水逾460亿港元. * 星岛日报 --前海贷款项目进展如火如荼.星展银行表示,现时前海仍有待开发,贷款主要以基建为主,要过渡到正常的贸易贷款仍需要时间.而该行的相关调查显示,随着未来经济环境变好,将有更多的企业使用人民币作为贸易结算货币. --港铁荃湾西站六区将于下周一(21日)截标,成为施政报告出台后首个截标项目.业界人士普遍认为,政府集中土地供应面的温和方式调控楼市,故维持早前估价介乎27亿至31亿港元,楼面尺价则由4,000至4,600港元. * 苹果日报 --政府消息指,金融发展局并非法定组织亦无法定功能,人手资源透过证监会、金融管理局及相关机构等渠道支援,故不须向政府申请额外财政营运资源.该局计画今年内,朝向担保有限公司的形式迈进. --康师傅 预料,2013年食材成本将保持平稳或轻微下降,目前并无任何产品加价计画.集团将重点拓展中的高端即食麫市场,预期在城镇化之下,市场仍有增长空间. --利福国际 有可能会在今年下半年为贡献最大部份盈利的铜锣湾崇光百货开始进行翻新工程.公司发言人表示,有关翻新工程仅属小规模,不会影响生意. * 东方日报 --蒙牛乳业 发表公告,指日前市场流传有关该公司建议收购香港一家从事牧业的上市公司的传闻并无其事,公司董事会并未与传闻所指的目标公司展开任何洽谈. --联交所股权资料,摩根大通申报,于本月10日场内减持新世界发展 945.4844万股,每股平均13.47港元,涉约1.27亿港元,持好仓降至4.93%. --中国大型建筑材料生产商--金隅股份 初步公布去年盈利倒退26.48%至25.2亿元人民币.期内营业总收入约332.9亿元人民币,增长15.83%. * 文汇报 --中国人寿 公布,该公司于2012年1月至12月期间之未经审计的累计原保险保费收入,约为3,227亿元人民币,较2011年同期录得的3,183亿元人民币,按年增长1.38%. --国美电器 宣布,随着"移动通信转售业务试点方案"发布,国美正在积极申请国家首批虚拟运营牌照,并将成立专门的项目团队,积极主动参与移动通信转售业务试点,力争成为第一批试点企业. * 大公报 --会德丰地产 副主席兼地产建设商会执行主席梁志坚表示,对今次的施政报告房屋政策感到满意,相信政府已尽力觅地, 即使未来数年一手私楼供应达60,000至70,000伙,但市场亦可吸纳.(完)