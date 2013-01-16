中国外汇拆借: 美元中长端拆借利率维持高位,因供给趋紧而需求升温

路透北京1月16日 - 元旦以来,中国境内美元拆借利率短端因跨年因素消散而回落,中长端则维持高位,因供给持续较紧且需求有所升温.人民币升值预期升温令企业加大结汇后存款下降,使拆借供给减少;同时元旦过后企业贷款回暖,提振了拆借需求.

市场人士称,短期内中长端美元拆借价格料维持高位,后市需观察人民币升值预期变化,及春节等季节因素消散后方可判断.

"一个可能是年头,一般银行开始放贷了,客户贷款的需求也开始出现了;还有就是人民币又开始升值,企业不愿意持有美元,有钱都结了,也会对美元市场造成影响."上海一股份行交易员对此分析称.

她续称,后期要看人民币的走势和国内经济的复苏情况,如果人民币继续升值,国内情况进一步转好,企业的美元贷款需求可能会进一步上升,"现在又临近春节,可以看看春节以后资金价格有没有回落再判断."

上海国利货币经纪公司 报价中,一周期 美元拆出报价最新报0.3%,较12月28日的高点0.45%大幅回落;一年期 则持平于去年底时1.70%水平.

今年美元/人民币汇率波幅预计扩大,中长期人民币升贬值预期存在博弈.近期在人民币中间价连续上升后,部分押注于美元贬值的参与者在掉期市场上借入美元并在远端抛出,已使美元升水自去年底高位大幅回落.

不过上海另一股份行交易员指出,远端美元价格的下降使部分看多美元者趁机建立多头,他们在拆借市场借入美元,并在掉期市场卖短买长,赚取美元成本和人民币投资收益之间的利差,并冀望在美元升值中获益.该行为也在助长美元拆借需求.

周三午间时,境内美元/人民币隐含利率 中,一年期 报1.022%,加上同档期美元拆借利率报价1.70%,仍低于一年期人民币存款利率3.0%.

市场人士称,展望蛇年人民币汇率在双向波幅有望进一步扩大的同时将温和走升,全年料小幅升值1-2%.同时美元走势可能偏强也值得警惕,若美国经济表现好,美元升值且资本回流美国,都会影响人民币升值.

人民币兑美元即期 周三收盘走低,受中间价脱离八个半月高位影响.交易员称,今日呈区间窄幅震荡,交投不是很活跃,市场观望情绪浓厚,客盘力量比较均衡;但结汇仍相对偏重,显示中国宏观基本面暖意支撑下的人民币升值压力仍在.