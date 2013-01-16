中国债市: 短端利率债收益率小涨,受月末资金成本或走高影响

路透北京1月16日 - 中国银行间债市周三利率债收益率短端小涨,受月末资金面或将较目前收紧预期影响;由于基本面未出现明显变化,长端收益率则持稳.而信用债交投较活跃,但业内人士预计收益率后续或有上行压力.

交易员指出,虽今年春节前资金面较往年乐观,但临近1月末,财政存款上缴,月末及春节等因素仍对流动性造成压力,资金面或将不如目前宽松,资金成本存在走高可能.今日短端品种收益率上行一定程度反应了此预期,且信用债收益率或将亦随资金面趋紧而向上修正.

"短(期品种)的(收益率)上了点,个人认为还有上行的空间,主要预计后续资金面可能会比现在紧张,月末财政存款上缴,再赶上春节."上海一银行交易员称.

据交易员介绍,通常每季度后一个月,即每年的1、4、7、10月,财政存款上缴规模较大.

剩余期限约2.66年的固息国债120017券最新报价收益率 为3.0890%/3.0760%,上日尾盘为3.0750%/3.0650%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 2.0436 2.7833