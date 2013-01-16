中国债市: 短端利率债收益率小涨,受月末资金成本或走高影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周三利率债收益率短端小涨,受月末资金面或将较目前收紧预期影响;由于基本面未出现明显变化,长端收益率则持稳.而信用债交投较活跃,但业内人士预计收益率后续或有上行压力.
交易员指出,虽今年春节前资金面较往年乐观,但临近1月末,财政存款上缴,月末及春节等因素仍对流动性造成压力,资金面或将不如目前宽松,资金成本存在走高可能.今日短端品种收益率上行一定程度反应了此预期,且信用债收益率或将亦随资金面趋紧而向上修正.
"短(期品种)的(收益率)上了点,个人认为还有上行的空间,主要预计后续资金面可能会比现在紧张,月末财政存款上缴,再赶上春节."上海一银行交易员称.
据交易员介绍,通常每季度后一个月,即每年的1、4、7、10月,财政存款上缴规模较大.
剩余期限约2.66年的固息国债120017券最新报价收益率 为3.0890%/3.0760%,上日尾盘为3.0750%/3.0650%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0436 2.7833
上日 2.0747 2.8124 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8930/2.8330 国债参考率报价 2.8470/2.7870 金融债参考率报价 3.3790/3.3130 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。