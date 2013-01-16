路透基点: 苏嘉甬高速公路有限公司寻求26亿元人民币贷款

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报道,当地银行消息人士透露,苏州的苏嘉甬高速公路有限公司正寻求26.07亿元人民币(4.19亿美元)贷款,资金将用于高速公路建设项目.

一位消息人士称,贷款期限为25年.中国银行苏州分行和国开行苏州分行担任牵头行.另有三家大型国有银行正在进行信贷审查,也希望为其提供贷款.

该消息人士称,贷款由通行费作为抵押,利率为人行利率的100%.

贷款将用于建设苏嘉甬高速公路的昆山-吴江段.苏嘉甬高速公路连接苏州和浙江省.