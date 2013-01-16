路透基点: 苏嘉甬高速公路有限公司寻求26亿元人民币贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报道,当地银行消息人士透露,苏州的苏嘉甬高速公路有限公司正寻求26.07亿元人民币(4.19亿美元)贷款,资金将用于高速公路建设项目.
一位消息人士称,贷款期限为25年.中国银行苏州分行和国开行苏州分行担任牵头行.另有三家大型国有银行正在进行信贷审查,也希望为其提供贷款.
该消息人士称,贷款由通行费作为抵押,利率为人行利率的100%.
贷款将用于建设苏嘉甬高速公路的昆山-吴江段.苏嘉甬高速公路连接苏州和浙江省.
借款方由苏州国有资产监督管理委员会成立,A股上市公司江苏宁沪高速公路股份有限公司是该公司一个股东.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。