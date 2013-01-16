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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 17:24 BJT

台湾债市: 102/2期五年公债中,银行业买超13.5亿台币

路透台北1月16日 - 台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债102/2
A02102=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       36.50       23.00      +13.50
     票券业        0.50        4.50       -4.00
     证券业        9.00       18.50       -9.50
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