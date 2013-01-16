离岸人民币: 台湾央行吁请外汇指定行及早准备,人民币业务开办箭在弦上

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北1月16日 - 台湾央行周三表示,今日已召集15家外汇指定银行会商,并请其及早完成对内的人民币业务相关准备工作;这显示中银台北和中国人行的清算协议在近期即将签订后,人民币在台开办业务已箭在弦上.
中央银行外汇局长林孙源在临时召开的记者会上称,中国人民银行(中国央行)和中国银行 台北分行的清算协议"还没签,但应该快了啦!"
他并表示,中国银行台北分行先前曾表示,待与中国人民银行签定相关协议之后的一个月内,应可完善准备工作并开办台湾的人民币业务.而今日的会议召集,主要是请银行注意相关的作业细节,并将相关电脑系统准备就绪等,因应未来的开户等工作.
他同时指出,待两方的协议签署之后,央行也将就银行业办理外汇业务管理办法进行法规的修订.
一位公营的大型银行出席主管则表示,台湾央行今日临时召开相关会议,希望就银行目前针对人民币业务进行的准备工作做初步的了解.
他说,各银行目前也还没有开办相关业务,相关细节了解的不多,只针对未来人民币业务开放后,相关的人民币存/放/汇款等业务是否需再另外申请,进行询问.
另一位公营银行主管表示,央行希望银行在开办人民币相关业务之前能够就开办日期和业务项目先行报备,也叮嘱银行在外币的衍生商品如很受市场欢迎的双元货币,则也应一并报备再开办.
台湾金融监督管理机关--金管会先前曾表示,已发函开放国内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,待货币清算机制启动之后,人民币即可比照外币业务不需再经过申请,包括存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品皆可开放承做.
台湾央行总裁彭淮南先前在立院表示,人民币业务的开启将在人行与中银台北分行签定清算协议后一个月内一定可以完成,希望农历年前台湾方业务可以启动.
台湾发展离岸人民币市场已在银行的国际金融业务分行(OBU)先行起跑.台湾银行业的OBU人民币存款在去年11月底已达214.92亿台币,月增11.3%. (完)
(记者 高洁如/林妙容; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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