离岸人民币: 台湾央行吁请外汇指定行及早准备,人民币业务开办箭在弦上

路透台北1月16日 - 台湾央行周三表示,今日已召集15家外汇指定银行会商,并请其及早完成对内的人民币业务相关准备工作;这显示中银台北和中国人行的清算协议在近期即将签订后,人民币在台开办业务已箭在弦上.

中央银行外汇局长林孙源在临时召开的记者会上称,中国人民银行(中国央行)和中国银行 台北分行的清算协议"还没签,但应该快了啦!"

他并表示,中国银行台北分行先前曾表示,待与中国人民银行签定相关协议之后的一个月内,应可完善准备工作并开办台湾的人民币业务.而今日的会议召集,主要是请银行注意相关的作业细节,并将相关电脑系统准备就绪等,因应未来的开户等工作.

他同时指出,待两方的协议签署之后,央行也将就银行业办理外汇业务管理办法进行法规的修订.

一位公营的大型银行出席主管则表示,台湾央行今日临时召开相关会议,希望就银行目前针对人民币业务进行的准备工作做初步的了解.

他说,各银行目前也还没有开办相关业务,相关细节了解的不多,只针对未来人民币业务开放后,相关的人民币存/放/汇款等业务是否需再另外申请,进行询问.

另一位公营银行主管表示,央行希望银行在开办人民币相关业务之前能够就开办日期和业务项目先行报备,也叮嘱银行在外币的衍生商品如很受市场欢迎的双元货币,则也应一并报备再开办.

台湾金融监督管理机关--金管会先前曾表示,已发函开放国内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,待货币清算机制启动之后,人民币即可比照外币业务不需再经过申请,包括存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品皆可开放承做.

台湾央行总裁彭淮南先前在立院表示,人民币业务的开启将在人行与中银台北分行签定清算协议后一个月内一定可以完成,希望农历年前台湾方业务可以启动.

台湾发展离岸人民币市场已在银行的国际金融业务分行(OBU)先行起跑.台湾银行业的OBU人民币存款在去年11月底已达214.92亿台币,月增11.3%. (完)