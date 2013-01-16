投行观点: 高盛调升今年底香港恒生国企指数目标至13,700点

"环球流动性可望进一步推高股市;而市场目前对于中国改革期望很低,我们认为改革的进展将为市场带来惊喜,多于失望."该行分析师朱悦在报告中称.

报告并称,该行偏好一些估值依然便宜、且于过去数月尚未跑赢大市的行业,而这些行业可望获得市场调升盈利预测.该行认为,未来数月资金可能换马至公用事业和银行,因此将这两个行业的评级由"中性"升至"增持";并偏好保险多于券商,因后者近期升势强劲,评级遂由"增持"降至"中性".