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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 17:33 BJT

投行观点: 高盛调升今年底香港恒生国企指数目标至13,700点

路透香港1月16日 - 投行高盛发布报告称,将今年底香港恒生国企指数 目标升至13,700点,较现水平约有15%的上升空间.

报告指出,自去年11月底以来,反映中国离岸股票(H股)表现的恒生国企指数累计上升11%,主要受到中国宏观环境、环球市场流动性以及改革前景的因素推动.

"环球流动性可望进一步推高股市;而市场目前对于中国改革期望很低,我们认为改革的进展将为市场带来惊喜,多于失望."该行分析师朱悦在报告中称.

就在一个多月前,高盛才设定2013年底恒生国指目标为12,500点.

报告并称,该行偏好一些估值依然便宜、且于过去数月尚未跑赢大市的行业,而这些行业可望获得市场调升盈利预测.该行认为,未来数月资金可能换马至公用事业和银行,因此将这两个行业的评级由"中性"升至"增持";并偏好保险多于券商,因后者近期升势强劲,评级遂由"增持"降至"中性".

恒生国企指数周三收跌0.83%,报11,907.52点.(完) (记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
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