投行观点: 高盛调升今年底香港恒生国企指数目标至13,700点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月16日 - 投行高盛发布报告称,将今年底香港恒生国企指数 目标升至13,700点,较现水平约有15%的上升空间.
报告指出,自去年11月底以来,反映中国离岸股票(H股)表现的恒生国企指数累计上升11%,主要受到中国宏观环境、环球市场流动性以及改革前景的因素推动.
"环球流动性可望进一步推高股市;而市场目前对于中国改革期望很低,我们认为改革的进展将为市场带来惊喜,多于失望."该行分析师朱悦在报告中称.
就在一个多月前,高盛才设定2013年底恒生国指目标为12,500点.
报告并称,该行偏好一些估值依然便宜、且于过去数月尚未跑赢大市的行业,而这些行业可望获得市场调升盈利预测.该行认为,未来数月资金可能换马至公用事业和银行,因此将这两个行业的评级由"中性"升至"增持";并偏好保险多于券商,因后者近期升势强劲,评级遂由"增持"降至"中性".
恒生国企指数周三收跌0.83%,报11,907.52点.(完) (记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。