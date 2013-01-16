路透基点: 中租迪和(BVI)委托第一商业银行和瑞穗实业银行安排1亿美元融资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中租迪和(BVI)有限公司已经委托第一商业银行和瑞穗实业银行负责安排一笔1亿美元的三年期融资.
该笔贷款将用来为2010年3月签署的8,100万美元三年期贷款提供再融资,后者包括两部分,A部分是5,100万美元的定期贷款,B部分是3,000万美元的循环信贷,可以美元或日圆支取.该交易的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或日圆Libor加码155个基点.
借款人曾在2012年10月签署过1.1亿美元三年期定期贷款,其最高综合收益为151.7个基点,利率较Libor加码135个基点.并且,借款人将支付台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间超过35基点的利差部分.(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。