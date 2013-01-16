路透基点: 中租迪和(BVI)委托第一商业银行和瑞穗实业银行安排1亿美元融资

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中租迪和(BVI)有限公司已经委托第一商业银行和瑞穗实业银行负责安排一笔1亿美元的三年期融资.

该笔贷款将用来为2010年3月签署的8,100万美元三年期贷款提供再融资,后者包括两部分,A部分是5,100万美元的定期贷款,B部分是3,000万美元的循环信贷,可以美元或日圆支取.该交易的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或日圆Libor加码155个基点.

借款人曾在2012年10月签署过1.1亿美元三年期定期贷款,其最高综合收益为151.7个基点,利率较Libor加码135个基点.并且,借款人将支付台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间超过35基点的利差部分.(完)