中国证券: 海通证券推出其首批柜台交易产品,为业内首家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海1月16日 - 在中国证券业协会去年底允许国内七家券商首批试点柜台交易后,海通证券 周三宣布,成为业内首家柜台交易业务上线、正式发布柜台交易产品的券商.
海通证券新闻稿称,近日首批发售的是五款低风险、中低风险及中风险的产品,分别为“一海通财”14天1号、35天1号、91天1号、365天1号人民币理财产品和海通月月财优先级6月期1号产品.
海通证券的柜台交易产品不仅可以投资货币市场、债券市场,还可以通过开展期现套利、融资融券业务、约定购回业务、资产支持受益权转让等形成专业化、风险可控的固定收益产品,根据具体产品设计的不同,每款柜台交易产品都有与其风险特征相匹配的预期收益.
新闻稿显示,前四款人民币理财产品的预期年化收益率分别达到4-7%不等;而海通月月财优先级6月期1号产品采用结构化优先级约定收益的运作模式,约定年化收益率达到5.6%.这与目前销售的银行理财产品预期收益率相比,已具相当大的竞争力.
中国证券业协会在去年12月21日发布《证券公司柜台交易业务规范》,正式启动了海通证券、申银万国、国信证券、国泰君安等七家券商的柜台交易业务试点.柜台交易市场建设初期配合资产管理业务创新,以销售和转让证券公司理财产品、代销金融产品为主,柜台交易客户主要针对机构客户.
柜台交易市场又称OTC(Over-The-Counter)市场,和交易所市场不同,OTC没有统一集中的交易场所,主要采取一对一协商交易或报价交易方式,交易多样化、个性化的非标准产品.柜台交易在金融业,特别在发达国家是多层次资本市场的重要组成部分.近年来，美国、英国等海外柜台交易市场发展迅速,美国OTC市场交易的证券数量约占全美证券交易量的五分之三.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。