离岸人民币: 香港企业使用人民币进行贸易结算的意愿提高--星展银行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月16日 - 星展银行周三表示,根据其对香港企业所作的调查显示,未来12个月考虑使用人民币作为贸易结算货币的企业比重增加,且预料未来还有很大增长空间.
星展银行公布一项评估人民币使用意愿的"人民币动力指数",根据调查,在使用贸易结算服务的企业中,未来12个月中有29%的企业人民币结算需求增加,过去12个月为18%.
"考虑人民币贸易结算开办的时间不长,这样的使用量已经相当不错."星展银行高级经济师梁兆基说,"随着离岸人民币回流渠道增加,预期企业使用人民币的宽度和深度将增加."
中国人行公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.
欲浏览中国及香港以人民币跨境贸结算图表,请点选:(link.reuters.com/guj25t)
星展银行指出,随着离岸人民币银根宽裕,带动利率下滑,企业人民币融资意愿也提高,不过,这个市场发展的速度最终仍取决于人民币是否全面流通等因素.
星展银行同时预估,在经济回暖下,人民币今年升值幅度将至少2%.(完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。