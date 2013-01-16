离岸人民币: 香港企业使用人民币进行贸易结算的意愿提高--星展银行

路透香港1月16日 - 星展银行周三表示,根据其对香港企业所作的调查显示,未来12个月考虑使用人民币作为贸易结算货币的企业比重增加,且预料未来还有很大增长空间.

星展银行公布一项评估人民币使用意愿的"人民币动力指数",根据调查,在使用贸易结算服务的企业中,未来12个月中有29%的企业人民币结算需求增加,过去12个月为18%.

"考虑人民币贸易结算开办的时间不长,这样的使用量已经相当不错."星展银行高级经济师梁兆基说,"随着离岸人民币回流渠道增加,预期企业使用人民币的宽度和深度将增加."

中国人行公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.

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星展银行指出,随着离岸人民币银根宽裕,带动利率下滑,企业人民币融资意愿也提高,不过,这个市场发展的速度最终仍取决于人民币是否全面流通等因素.