新债招标: 汇丰(台湾)150亿台币主顺债全数发行,五年券以1.23%定价--消息

路透台北1月16日 - 两位了解情况的消息人士周三表示,汇丰(台湾)商业银行主顺位金融债券已提早询价完毕,在买盘热烈认购下,150亿台币额度将全数发行,五年券则以1.23%定价,发行额度70亿台币.

消息人士并指出,七年及10年券各以1.34%、1.48%利率定价,额度各为30亿与50亿台币.

一寿险业交易主管称,汇丰(台湾)主顺位金融债评等为"twAAA",又是外资喜好购买的标的.本地金融机构除可藉由养券获得利息收入,未来还可以趁热钱流入时卖给外资,赚点资本利得.

汇丰(台湾)债券部门人士接受路透询间时则不予评论.

汇丰(台湾)于2010年5月1日正式营运,是香港上海汇丰银行所属子公司.(完)