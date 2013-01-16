新债招标: 汇丰(台湾)150亿台币主顺债全数发行,五年券以1.23%定价--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北1月16日 - 两位了解情况的消息人士周三表示,汇丰(台湾)商业银行主顺位金融债券已提早询价完毕,在买盘热烈认购下,150亿台币额度将全数发行,五年券则以1.23%定价,发行额度70亿台币.
消息人士并指出,七年及10年券各以1.34%、1.48%利率定价,额度各为30亿与50亿台币.
一寿险业交易主管称,汇丰(台湾)主顺位金融债评等为"twAAA",又是外资喜好购买的标的.本地金融机构除可藉由养券获得利息收入,未来还可以趁热钱流入时卖给外资,赚点资本利得.
汇丰(台湾)债券部门人士接受路透询间时则不予评论.
汇丰(台湾)于2010年5月1日正式营运,是香港上海汇丰银行所属子公司.(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。