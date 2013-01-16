基金观点: 港股今年可望继续丰收,潜在回报高至20%--摩根资产

路透香港1月16日 - 摩根资产管理周三称,随着宏观经济趋向稳定,2013年大中华股市有望造好,其中港股恒生指数 的潜在回报料高至20%.

恒生指数在2012年录得23%的升幅后,2013年初更上一层楼,迄今累计上升逾3%;同期恒生国企指数 升幅亦超出4%.

摩根资产管理大中华投资总监王浩在记者会上称,虽然近期股市的升势在盈利下调的情况下出现,但是相信中国的宏观经济渐趋稳定,加上美国经济持续复苏,这将为大中华地区估值提供支持.

"除非政客尤其是美国的政客搞砸了,否则今年将是股市继续丰收的一年."他说,预期恒生指数今年的潜在回报达15-20%,主要靠中资股表现提振.

据此前的路透调查显示,恒生指数到2013年底或触及25,000点,较2012年收盘位22,656.9点高出10%. 而投行高盛最近将其2013年底恒生指数目标升至27,500点,原来为25,000点,较现水平约有18%上升空间.

王浩称,相信中国的内需将持续复苏,主要由全面加快基建投资、改善地产行业及提高流动资金所带动,其基金已透过增持金融股及减持必需品股而增加整体周期性股的投资比重.

"与中国内地消费相关股份的盈利预测还是低了一点,因为市场不看好消费复苏,但是中国持续的城市化进程将推动消费增长."他说.

摩根资产管理现时在大中华投资组合中,对香港及中国维持偏高投资比重,在行业方面则看好非必需消费类别(如汽车、澳门博彩)、金融(包括地产)及互联网相关股票,对周期性股票(如航空)的投资比重则循机而动.

王浩指出,港股的估值己达到历史上平均水平,但盈利增长预期依然相对温和;预料香港楼价呈横行态势,反而地产股的估值依然相当吸引.