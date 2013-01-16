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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 19:44 BJT

欧元汇率:德国经济部长称,不能说欧元汇率过高

路透柏林1月16日 - 德国经济部长德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三表示:

* 不能说欧元汇率过高

* 预期美国将会解决财政悬崖问题

* 在被问及西班牙首相要求的成长政策时,德国经济部长称不支持由债务支应的刺激措施

* 德国2013年不需要担心利率上扬(完)
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