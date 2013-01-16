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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 19:34 BJT

东南亚股市: 泰国股市续跌,印尼股市创史上最高收位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      429.34       0.01      +0.00      +1.24     424.10
 新加坡                                 3208.50      12.43      +0.39      +1.31    3167.08
 马来西亚                               1682.95      -2.94      -0.17      -0.36    1688.95
 泰国                                   1416.14      -6.72      -0.47      +1.74    1391.93
 印尼                                   4410.96      10.14      +0.23      +2.18    4316.69
 菲律宾                                 6047.52     -40.15      -0.66      +4.04    5812.73
 越南                                    465.25       3.83      +0.83     +12.45     413.73
 (完)
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