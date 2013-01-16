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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 19:35 BJT

美股盘前: 波音股价重挫4.4%,此前日本航空业者停飞787客机

路透纽约1月16日 - 航太产业巨擘波音 周三盘前股价大跌4.4%,此前日本航空业者全面停飞787 Dreamliner机队.(完)
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