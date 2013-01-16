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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 20:16 BJT

美股业绩: 摩根大通第四季获利成长,因房屋贷款业务增加

路透纽约1月16日 - 美国最大银行摩根大通 周三公布第四季获利增长,因该行房屋贷款业务增加.

摩根大通第四季净利升至56.9亿美元,合每股盈余(EPS)1.39美元,高于上年同期的净利37.3亿美元和每股盈余0.90美元.两时期财报均包含特殊项目.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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