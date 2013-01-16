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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 20:56 BJT

美股业绩: 高盛第四季EPS为5.60美元,优于市场预估

路透1月16日 - 高盛 周三公布:

* 2012年普通股每股盈余(EPS)为14.13美元

* 第四季每股盈余5.60美元

* 第四季营收为92.4亿美元

* 第四季每股盈余预估为3.78美元--汤森路透I/B/E/S

* 第四季投资银行部门净营收为14.1亿美元

* 高盛称,第四季末根据巴塞尔I协议其一级资本充足率为16.7%,第三季底为15%.(完)
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