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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 20:42 BJT

美股盘前: 高盛上涨2.1%,此前该公司公布财报

路透纽约1月16日 - 高盛 周三盘前股价大涨2.1%至138.42美元,此前该公司公布第四季财报.(完)
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