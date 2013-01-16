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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 21:39 BJT

表格: 美国12月CPI与上月持平,符合预期

路透1月16日 - 美国劳工部周三公布:

* 美国12月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为持平)

* 美国12月CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.8%)

* 美国12月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)

* 美国12月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨1.9%)

* 美国12月民间部门每周平均实质所得上升0.6%(预估为上升0.3%)

以下为详细数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

12月 11月 10月 12年12月/11年12月

整体CPI 持平 -0.3 0.1 1.7

扣除食品和能源 0.1 0.1 0.2 1.9

能源 -1.2 -4.1 -0.2 0.5

食品饮料 0.2 0.2 0.2 1.8

食品 0.2 0.2 0.2 1.8

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

12月 11月 (前值) 12年12月/11年12月

百分比变动(%) 0.6 0.9 0.5 0.6

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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