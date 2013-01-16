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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 22:20 BJT

表格: 美国12月工业生产较前月增长0.3%,预估为成长0.3%

路透1月16日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示: * 美国12月工业生产较前月增长0.3%(预估为成长0.3%),11月修正后为上升1.0%(前值为上升1.1%) * 美国12月产能利用率为78.8%,预估为78.5%,11月修正为78.7%(前值为78.4%) 经季节调整的数据如下:

12月 11月 10月 12年12月/11年12月 工业生产(%) 0.3 1.0 -0.3 2.2 前 值(%) 1.1 -0.7 工业生产指数 98.1 97.8 96.8

12月 11月 10月 11年12月 产能利用率(%) 78.8 78.7 78.0 78.3 前 值(%) 78.4 77.7 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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