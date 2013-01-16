表格: 美国12月工业生产较前月增长0.3%,预估为成长0.3%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月16日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示: * 美国12月工业生产较前月增长0.3%(预估为成长0.3%),11月修正后为上升1.0%(前值为上升1.1%) * 美国12月产能利用率为78.8%,预估为78.5%,11月修正为78.7%(前值为78.4%) 经季节调整的数据如下:
12月 11月 10月 12年12月/11年12月 工业生产(%) 0.3 1.0 -0.3 2.2 前 值(%) 1.1 -0.7 工业生产指数 98.1 97.8 96.8
12月 11月 10月 11年12月 产能利用率(%) 78.8 78.7 78.0 78.3 前 值(%) 78.4 77.7 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。