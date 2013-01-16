表格: 美国12月工业生产较前月增长0.3%,预估为成长0.3%

路透1月16日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示: * 美国12月工业生产较前月增长0.3%(预估为成长0.3%),11月修正后为上升1.0%(前值为上升1.1%) * 美国12月产能利用率为78.8%,预估为78.5%,11月修正为78.7%(前值为78.4%) 经季节调整的数据如下: