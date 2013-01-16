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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 23:38 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透1月16日--- - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/11/13 较上周 较上年 01/11/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 360.9 0.0 30.8 360.3 -1.0 29.1 馏分油 130.8 -0.6 -14.6 132.4 1.7 -15.6 汽油 231.2 4.1 5.9 235.0 1.9 7.5 取暖油 25.2 -2.0 -9.0 23.8 -1.6 -9.6 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 煤油型航空燃料 38.9 -0.5 -3.4 40.4 0.8 -1.9 原油日加工量 15.0 -0.2 0.7 15.1 -0.2 0.5 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加230万桶,汽油库存增加290万桶,馏分油库存增加190万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导

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