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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 23:53 BJT

美国热股: 高盛早盘劲扬逾3%,第四季获利大幅上涨提供助力

路透1月16日 - 高盛 称第四季获利近乎上年同期的三倍,受助于股票和债券价值大幅上涨、做市业务营收增加和工资开支降低.

高盛公布,季度盈利达28亿美元,或每股盈利5.60美元,上年同期分别为9.78亿美元和1.84美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计其第四季每股盈利为3.78美元.

期内营收大增53%,至92亿美元.

高盛周三早盘劲扬3.29%,报138.86美元.(完)
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