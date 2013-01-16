韩国数据: 12月PPI按年下跌1.2%,为2009年10月来最大跌幅

路透首尔1月17日 - 韩国央行周四公布的数据显示,韩国12月生产者物价指数(PPI)按年下跌速度为逾三年来最快,因需求乏善足陈,暗示韩国央行仍然有空间减息刺激经济增长. 央行表示,12月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌1.2%,为2009年10月来最大跌幅,11月修正后为同比下跌0.9%. 数据显示,韩国12月生产者物价指数(PPI)较上月下跌0.3%,11月经修正后为下跌0.7%.

韩国央行调整了PPI的组成及权重,将基础年份改为2010年,之前的标准为2005年.11月数据也因此作出修正.

2012年全年PPI较2011年上升0.7%. 下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

12月 11月 12月 11月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.3 -0.7 -1.2 -0.9 主要类别

农渔林产品 2.7 -4.1 -3.8 -2.0

工业产品 -0.6 -0.9 -2.7 -2.5

电力,自来水,燃气 0.0 -0.1 2.8 5.2

服务业 -0.1 0.0 1.2 1.5 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占59.47%,服务业占31.28%,农渔产品则占3.88%.(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]