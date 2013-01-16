美国经济:美联储褐皮书指近几周经济继续温和或小幅扩张

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿1月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布褐皮书称,近几周所有12个联储地区经济活动以小幅或温和步幅扩张,消费者支出增加,暗示经济复苏力道改变不大.
褐皮书表示,12个联储地区收集的经济状况谨慎正面,企业和消费者因美国财政政策前景及欧洲状况的不确定性而更为警惕.
褐皮书指出,在欧洲有业务的企业或国防企业招聘计划更为谨慎,薪资压力稳定.薪资、物价和就业状况趋势在近几周变动不大,输入物价总体持稳.
褐皮书还表示,全国各地的零售商报称因财政政策的不确定性,消费者有些谨慎情绪.制造业前景基本乐观但投资计划并非都积极.地产业活动扩张或持稳,六个地区称信贷质素已有改善.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。