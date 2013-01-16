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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 05:23 BJT

美股盘后: EBAY在盘后下跌3.3%,此前其公布第四季业绩及财测

路透纽约1月16日 - 网络公司EBAY 在周三盘后交易中下跌3.3%,此前其公布第四季业绩及财测.

EBAY公布第四季GAAP每股盈利为0.57美元,非GAAP每股盈利为0.70美元.EBAY第四季营收40亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计EBAY第四季每股盈利为0.69美元,营收为39.8亿美元.

EBAY预计2013年度年第一季非GAAP每股盈利0.60-0.62美元,GAAP每股盈利0.48-0.50美元.营收介乎36.5-37.5亿美元.

EBAY预计2013会计年度非GAAP每股盈利为2.70-2.75美元,GAAP每股盈利为2.23-2.29美元.年度营收介乎160-165亿美元.

据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY第一季每股盈利为0.63美元,营收为38亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY 2013会计年度每股盈利为2.74美元,营收为163亿美元.(完)
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