美股盘后: EBAY在盘后下跌3.3%,此前其公布第四季业绩及财测

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约1月16日 - 网络公司EBAY 在周三盘后交易中下跌3.3%,此前其公布第四季业绩及财测.
EBAY公布第四季GAAP每股盈利为0.57美元,非GAAP每股盈利为0.70美元.EBAY第四季营收40亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计EBAY第四季每股盈利为0.69美元,营收为39.8亿美元.
EBAY预计2013年度年第一季非GAAP每股盈利0.60-0.62美元,GAAP每股盈利0.48-0.50美元.营收介乎36.5-37.5亿美元.
EBAY预计2013会计年度非GAAP每股盈利为2.70-2.75美元,GAAP每股盈利为2.23-2.29美元.年度营收介乎160-165亿美元.
据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY第一季每股盈利为0.63美元,营收为38亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY 2013会计年度每股盈利为2.74美元,营收为163亿美元.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。