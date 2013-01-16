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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 06:22 BJT

全球外汇市场1月17日主要消息

路透1月17日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

0100 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话

0030 - 澳洲12月失业率/就业参与率

0815 - 瑞士12月生产者/进口物价

1330 - 美国12月房屋开工/建筑许可

1330 - 美国1月12日当周一周初请失业金数据

1500 - 美国费城联邦储备银行1月制造业指数

1705 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话

2130 - 美联储一周资产负债表

2145 - 新西兰第四季消费者物价指数(CPI)

2350 - 日本资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)
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