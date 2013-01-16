全球外汇市场1月17日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月17日 - (除特别说明外,均为GMT时间)
0100 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话
0030 - 澳洲12月失业率/就业参与率
0815 - 瑞士12月生产者/进口物价
1330 - 美国12月房屋开工/建筑许可
1330 - 美国1月12日当周一周初请失业金数据
1500 - 美国费城联邦储备银行1月制造业指数
1705 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话
2130 - 美联储一周资产负债表
2145 - 新西兰第四季消费者物价指数(CPI)
2350 - 日本资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。