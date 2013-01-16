日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月17日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,982 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,789 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产修正值 11月 -- -1.7% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.6% 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据公布 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0-0.10% 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.1% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季初值 -- +1.5% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 负18 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差9,534 日本出口(较上年同期) -- -4.1% 日本进口(较上年同期) -- +0.8% 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 12月 -0.2% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -0.6% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。