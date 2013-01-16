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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
     
                                                                               
 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 54.34       -1.17       -2.11     2576140
 搜狐                                 48.80       -0.08       -0.16      434348
 网易                                 43.77       +0.14       +0.32      394448
 百度                                109.93       -1.73       -1.55     2834616
 亚信科技                             10.79       +0.04       +0.37      118103
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         17.80       -0.09       -0.50     1157517
 联电                                  1.97       -0.05       -2.48      388124
 日月光                                4.23       -0.05       -1.17      111753
 硅品精密                              5.18       -0.04       -0.77      834658
 和信超媒体                            1.01       -0.02       -1.94       30834
 友达                                  4.00       -0.11       -2.68      333774
 中华电信                             32.60       -0.18       -0.55       35754
 台湾国际航电                         39.83       -0.20       -0.50     1098072
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             56.75       -0.31       -0.54      181322
 中国联通                             16.80       +0.02       +0.12      324344
 中国电信                             56.43       +0.16       +0.28       18551
 中芯国际                              3.07       +0.07       +2.33       65637
 电讯盈科                              4.46       +0.09       +2.06         931
 (完)
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