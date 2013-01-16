金砖国家: 1月16日股汇市收盘纵览

路透1月17日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周三)走势纵览. MSCI新兴市场指数 收跌0.21%,报1,071.21点. 中国股市:沪综指收低.地产板块受总理完善房地产税制言论冲击领跌,金融板块亦遭遇获利回吐,带动股指盘中一度下跌近2%,尾盘则逐波回升令跌幅收窄. 分析师指出,虽然今日受权重股拖累大盘出现调整,但股指仍处高位震荡过程,后市不排除还有继续上行空间.沪综指 收报2,309.499点,跌16.183点或0.7%,盘中最低跌至2,279.51点.昨日该股指收涨至七个半月高位;上海A股今日成交额1,327亿元人民币,上日为1,406亿元,创十个月高位. 香港股市:香港股市进一步从2011年6月来的最高水平回落,因投资者赶在本周尾端中国经济数据出炉前,针对近期表现抢眼的中资金融股了结获利.恒生指数 收低0.1%至23,357点.恒生国企指数 收低0.8%至11,907.5点.这是两个指数连续第二日下挫. 中国汇市:人民币兑美元即期 收低,受中间价脱离八个半月高位影响.交易员称,今日呈区间窄幅震荡,交投不是很活跃,市场观望情绪浓厚,客盘力量比较均衡;但结汇仍相对偏重,显示中国宏观基本面暖意支撑下的人民币升值压力仍在.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,150点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3315元. ======================================================================================== 印度股市:下跌,结束之前两日连涨之势,ICICI Bank等对利率敏感的股票跌幅居前,此前有媒体报导称,印度央行总裁提出对高通胀率的担忧,进而打压了本月降息50个基点的预期.指标BSE指数 跌0.85%,或169.19点,收报19,817.63点,为2012年12月21日以来的最大单日跌幅. 印度汇市:印度卢比连续第二日走软,因为石油公司持续的美元买需,以及地区风险人气疲弱,促使投资者回补美元空头仓位.卢比/美元 收报54.69/70,盘中交投于54.68-54.8875,上交易日收盘价为54.6150/6250. ======================================================================================== 俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,571.150点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.1%至833.85点. 俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.12%至30.3110;卢布兑欧元 微跌0.02%,报40.3075. ======================================================================================== 巴西股市:拉美股市温和上涨,美联储褐皮书及正面的经济数据描绘了一幅美国经济复苏较为乐观的图景,投资者持谨慎态度.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 日内大多数时间里处于平盘下方,但终场收在平盘上方.该指数收高0.1%,报61,787.35点. 巴西汇市:拉美货币连续第二个交易日走软,因为投资者在本周稍晚关键的中国经济数据出炉前转向更为谨慎的态度.巴西雷亚尔/美元 收低0.3%,报2.0435,抹去年初迄今的涨幅.因市场预计巴西央行希望维持雷亚尔/美元汇率在强于2.05的水准以避免推高物价,所以雷亚尔的跌幅受到抑制. ======================================================================================== 南非股市:小幅下滑,矿工罢工打击Anglo American Platinum 及其母公司英美资源集团 的股价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑0.08%,报35,479.50点.综合指数 收低0.08%,报39,879.76点. 南非汇市:南非兰特/美元扳回跌幅,相当强劲的零售销售数据抵消了工厂指数疲弱的影响,支持南非央行不降息的理由.1840 GMT,兰特/美元 报8.7898,日低为8.8790,较周二收盘价8.8160上涨0.3%. (完) (编译 兰秀娟; 审校 于春红)