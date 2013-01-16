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市场报道 | 2013年 1月 17日 星期四 07:42 BJT

****欧洲经济指标预测--1月17日-1月24日****

路透1月17日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
 
    * 1月14日当周
   
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
 0815     瑞士生产者/进口物价(较前月)              12月        持平        持平
                      (较上年同期)                             +0.8%       +1.2%
    
 1月18日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
 0900     意大利工业订单(经季节调整,较前月)        11月         --         持平
                 (未经季节调整,较上年同期)                      --         -0.1%
          意大利工业销售(经季节调整,较前月)                     --         -0.2%
                 (经工作日调整,较上年同期)                      --         -4.7%
 0930     英国零售销售(较前月)                     12月        +0.2%       持平
                 (较上年同期)                                  +1.1%       +0.9%
          英国扣除燃料零售销售(较前月)                         +0.1%       +0.1%
                           (较上年同期)                        +2.1%       +2.0%
 
    * 1月21日当周
    
 1月21日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)          12月         --         -0.1%
                        (较上年同期)                            --         +1.4%
 0815     瑞士工业订单(较上年同期)                第三季        --         -1.1%
 
 1月22日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)         12月         --         153.3
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    --        盈余68
 1000     德国ZEW经济景气判断指数                  1月          --          6.9
                现况指数                                        --          5.7
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值          1月          --         负12
 
 1月23日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
 0745     法国企业景气指数                         1月          --          89
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)         12月         --       顺差18.9
 0930     英国央行投票情况(升息-不变-降息)         1月          --         0-9-0
 0930     英国请领失业金人数(万人)                 12月         --        减少0.3
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失     9-11月        --         7.8%
          业率                                                          
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上     9-11月        --         +1.8%
          年同期)                                                       
 1000     瑞士投资者信心指数                       1月          --        负15.5
                                                                        
 1500     欧元区消费者信心                         1月          --        负26.6
                                                                        
 
   
 1月24日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    1月初值        --         44.6
                    服务业PMI                                   --         45.2
                    综合PMI                                     --         44.6
 0828     德国Markit制造业PMI                    1月初值        --         46.0
                   服务业PMI                                    --         52.0
                   综合PMI                                      --         50.5
 0858     欧元区Markit制造业PMI                  1月初值        --         46.1
                                                                        
                     服务业PMI                                  --         47.8
                     综合PMI                                    --         47.2
 0900     欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)       11月         --        盈余72
                    (经季节调整)                                --        盈余39
 0900     欧元区净投资流动(亿欧元)                 11月         --        流入345
 0900     意大利零售销售(经季节调整,较前月)        11月         --         -1.0%
                                                                        
                      (未经季节调整,较上年同                    --         -3.8%
          期)                                                           
 1100     英国CBI零售销售差值                      1月          --         正19
                                                                        
 (完)
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