欧洲经济指标预测--1月17日-1月24日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月17日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +1.2% 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 11月 -- 持平 (未经季节调整,较上年同期) -- -0.1% 意大利工业销售(经季节调整,较前月) -- -0.2% (经工作日调整,较上年同期) -- -4.7% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.1% +0.9% 英国扣除燃料零售销售(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.0% * 1月21日当周 1月21日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -1.1% 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 -- 153.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余68 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 -- 6.9 现况指数 -- 5.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负12 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 1月 -- 89 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 12月 -- 顺差18.9 0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 -- 0-9-0 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 -- 减少0.3 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失 9-11月 -- 7.8% 业率 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上 9-11月 -- +1.8% 年同期) 1000 瑞士投资者信心指数 1月 -- 负15.5 1500 欧元区消费者信心 1月 -- 负26.6 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 44.6 服务业PMI -- 45.2 综合PMI -- 44.6 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 -- 46.0 服务业PMI -- 52.0 综合PMI -- 50.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 -- 46.1 服务业PMI -- 47.8 综合PMI -- 47.2 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 11月 -- 盈余72 (经季节调整) -- 盈余39 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 11月 -- 流入345 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 11月 -- -1.0% (未经季节调整,较上年同 -- -3.8% 期) 1100 英国CBI零售销售差值 1月 -- 正19 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。