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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 07:32 BJT

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****

路透1月17日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    *  1月14日当周 

    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲就业人数(万人)                        12月        持平   增加1.39
             全职就业人数(万人)                                   --   减少0.42
             就业参与率                                       65.1％      65.1%
             失业率                                            5.4％       5.2%
 2145     新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)       第四季      +0.1％      +0.3%
                            (较上年同期)                      +1.2％      +0.8%
 
    1月18日(五)
    暂无重要经济指标公布.

    *  1月21日当周 

    1月21日(一)
    暂无重要经济指标公布.
    
    1月22日(二)
    暂无重要经济指标公布.
    
 1月23日（三）
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      预估值       前值
 0030      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)         第四季          --      +1.4%
                               (较上年同期)                        --      +2.0%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                             --      +0.8%
                            (较上年同期)                           --      +2.6%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                             --      +0.7%
                            (较上年同期)                           --      +2.4%
           澳洲消费者物价指数(CPI)                                 --      101.8
                                                                       
 
    1月24日(四)
    暂无重要经济指标公布.(完)
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