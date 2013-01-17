《中国报摘》--中国证券报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,将继续改进退市机制,让退市成为一种常态,但退市"没有计划、没有指标."另外,国债期货正式推出不会太久,原油期货筹备工作亦进展顺利.
* 其他:
--1月前两周,工行 、农行 等四大银行新增贷款达2,700亿元人民币左右,超去年12月全月投放量.业内人士表示,从目前投放情况看,1月银行业新增贷款突破1万亿元的可能性非常大.
--中证视点文章称,年初以来央行公开市场资金投放力度相应下降,传递出保持资金面"适度宽松"的意图.综合各方因素来看,短期内流动性走向泛滥或严重收紧的风险均有限,货币政策操作维持现状的可能性更大.
--国务院常务会议通过国家重大科技基础设施建设中长期规划,明确"十二五"(2011年-2015年)时期建设重点将优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设.
--美国财政部月度资本流动报告显示,去年11月中国增持2亿美元美国国债.截至去年11月底,中国持有1.1701万亿美元美国国债,仍是美国国债的全球最大单一持有国.
--中国证券业协会数据显示,2012年114家证券公司去年实现营业收入1,294.71亿元,全年实现净利润329.30亿元,比2011年下滑16.4%.当年99家证券公司实现盈利,占比86.84%.
--国际清算银行(BIS)数据显示,去年12月,人民币实际有效汇率指数为110.16,创历史新高.当月人民币实际有效汇率上升0.48%.
--国家外汇管理局国际收支司副司长方文表示,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行的.2012年上半年,特别是年中外界有资本流出的担心,但贸易融资上的变化在很大程度上可以解释这种变化.
--长江电力 业绩快报显示,2012年全年实现净利润103.69亿元,同比增长34.66%.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。