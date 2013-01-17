《中国报摘》--中国证券报1月17日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,将继续改进退市机制,让退市成为一种常态,但退市"没有计划、没有指标."另外,国债期货正式推出不会太久,原油期货筹备工作亦进展顺利.

* 其他:

--1月前两周,工行 、农行 等四大银行新增贷款达2,700亿元人民币左右,超去年12月全月投放量.业内人士表示,从目前投放情况看,1月银行业新增贷款突破1万亿元的可能性非常大.

--中证视点文章称,年初以来央行公开市场资金投放力度相应下降,传递出保持资金面"适度宽松"的意图.综合各方因素来看,短期内流动性走向泛滥或严重收紧的风险均有限,货币政策操作维持现状的可能性更大.

--国务院常务会议通过国家重大科技基础设施建设中长期规划,明确"十二五"(2011年-2015年)时期建设重点将优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设.

--美国财政部月度资本流动报告显示,去年11月中国增持2亿美元美国国债.截至去年11月底,中国持有1.1701万亿美元美国国债,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

--中国证券业协会数据显示,2012年114家证券公司去年实现营业收入1,294.71亿元,全年实现净利润329.30亿元,比2011年下滑16.4%.当年99家证券公司实现盈利,占比86.84%.

--国际清算银行(BIS)数据显示,去年12月,人民币实际有效汇率指数为110.16,创历史新高.当月人民币实际有效汇率上升0.48%.

--国家外汇管理局国际收支司副司长方文表示,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行的.2012年上半年,特别是年中外界有资本流出的担心,但贸易融资上的变化在很大程度上可以解释这种变化.