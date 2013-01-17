《台湾报摘》--经济日报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 头版头条:
--美国贸易代表署(USTR)通知美国国会,将联合包括台湾、欧盟、日本在内的20多个WTO会员,启动"复边服务业协定"(PSA)谈判,美国的目标是移除服务业的贸易与投资障碍,内容可能涵盖从金融到电子商务的广泛领域,若达成协议将改变国际服务市场面貌.
* 其他:
--行政院政务会谈昨日达成共识,自由经济示范区将打造产业创新整合、新世代自由贸易港、国际人才培育、国际健康医疗和农产品加值运销五大中心,将订定特别法"自由经济示范区特别条例",列为立法院下会期优先法案.
--为活化资产,财政部今日将向金管会争取放宽地上权融资规定,包括银行对地上权的融资,不计入法定上限等3大项,以提高银行融资意愿,吸引更多业者投入地上权招标及开发案.对于财政部的建议,金管会官员表示,会进一步研究可行性.
--看好大陆资金可望扩大来台投资商机,大陆证券业协会今年将首度串联台湾、香港的两岸三地证券业公会、协会,于大陆举办论坛,为两岸三地开放相互投资的券商商机,预做暖身.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。