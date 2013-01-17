《台湾报摘》--经济日报1月17日

* 头版头条:

--美国贸易代表署(USTR)通知美国国会,将联合包括台湾、欧盟、日本在内的20多个WTO会员,启动"复边服务业协定"(PSA)谈判,美国的目标是移除服务业的贸易与投资障碍,内容可能涵盖从金融到电子商务的广泛领域,若达成协议将改变国际服务市场面貌.

* 其他:

--行政院政务会谈昨日达成共识,自由经济示范区将打造产业创新整合、新世代自由贸易港、国际人才培育、国际健康医疗和农产品加值运销五大中心,将订定特别法"自由经济示范区特别条例",列为立法院下会期优先法案.

--为活化资产,财政部今日将向金管会争取放宽地上权融资规定,包括银行对地上权的融资,不计入法定上限等3大项,以提高银行融资意愿,吸引更多业者投入地上权招标及开发案.对于财政部的建议,金管会官员表示,会进一步研究可行性.

--看好大陆资金可望扩大来台投资商机,大陆证券业协会今年将首度串联台湾、香港的两岸三地证券业公会、协会,于大陆举办论坛,为两岸三地开放相互投资的券商商机,预做暖身.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.