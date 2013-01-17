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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--1月17日

============================今日重要政经日程=======================

1/17(四)

--博鳌亚洲论坛2013年中小企业发展论坛在海南博鳌举行,至19日.

============================近日重要政经日程=======================

1/18(五)

*--10时,国新办就2012年国民经济运行情况举行新闻发布会.

--首届中国电子商务年会将在上海举行.

1/23(三)

--可持续发展高峰论坛在上海举行.

2/27(三)

--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.

5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

--《财富》全球论坛在成都举行,至8日

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷)

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