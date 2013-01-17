《中国重要政经日程》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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============================今日重要政经日程=======================
1/17(四)
--博鳌亚洲论坛2013年中小企业发展论坛在海南博鳌举行,至19日.
============================近日重要政经日程=======================
1/18(五)
*--10时,国新办就2012年国民经济运行情况举行新闻发布会.
--首届中国电子商务年会将在上海举行.
1/23(三)
--可持续发展高峰论坛在上海举行.
2/27(三)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。