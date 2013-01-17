中国外汇: 贸易融资一定程度解释"热钱"变化--外管局官员

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透上海1月17日 - 中国证券报周四援引国家外汇管理局官员称,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行,贸易项下资金变动与实物进出口差额很重要原因是贸易融资的变化,从这个角度不能称为"热钱".
外管局国际收支司副司长方文在一论坛上表示,2011年跨境收付贸易项下为3.3万亿元人民币,占跨境收付总额比重为四分之三,贸易项下的资金流在外汇形势判断上非常重要.对资金流向和趋势进行判断,往往依据贸易形势资金流的变化.
他表示,当利率、汇率变化对资金流入有利,贸易融资方向就会出现反向变化,这种变化是与实体经济紧密联系的,从这个角度不能说是"热钱",2012年上半年,特别是年中外界有资本流出的担心,但贸易融资上的变化在很大程度上可以解释这种变化.
方文还提到,贸易金融下一步要面临加快创新适应形势和支付工具的变化,在发展过程中防范风险.一方面,在衍生产品种类上,政策适当放宽;另一方面,加大对衍生产品避险功能的推介,让更多企业参与市场.
2012年中国全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.而年初外贸增速目标在10%. 而中国央行最新公布了2012年12月外汇占款增量,创下仅次于1月份的年内次高.但分析人士普遍认为,资本项下逆差格局已难扭转,2013年的月度外汇占款难有明显增加.12月的高数据很可能是央行干预结果,未来基础货币来源仍难指望外汇占款. (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
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