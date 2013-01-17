中国外汇: 贸易融资一定程度解释"热钱"变化--外管局官员

路透上海1月17日 - 中国证券报周四援引国家外汇管理局官员称,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行,贸易项下资金变动与实物进出口差额很重要原因是贸易融资的变化,从这个角度不能称为"热钱".

外管局国际收支司副司长方文在一论坛上表示,2011年跨境收付贸易项下为3.3万亿元人民币,占跨境收付总额比重为四分之三,贸易项下的资金流在外汇形势判断上非常重要.对资金流向和趋势进行判断,往往依据贸易形势资金流的变化.

他表示,当利率、汇率变化对资金流入有利,贸易融资方向就会出现反向变化,这种变化是与实体经济紧密联系的,从这个角度不能说是"热钱",2012年上半年,特别是年中外界有资本流出的担心,但贸易融资上的变化在很大程度上可以解释这种变化.

方文还提到,贸易金融下一步要面临加快创新适应形势和支付工具的变化,在发展过程中防范风险.一方面,在衍生产品种类上,政策适当放宽;另一方面,加大对衍生产品避险功能的推介,让更多企业参与市场.