《台湾报摘》--工商时报1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 头版头条:
--世界银行周二发布最新展望报告,下修今、明年全球经济成长预估值,主要担心美国预算问题若乔不拢陷入"财政瘫痪",不仅美国本身经济萎缩,也会阻碍全球成长,其威胁性更胜欧元区再爆新危机.
* 其他:
--自由经济示范区的租税政策工具松绑可望有所突破!据悉,为增加海外台商进驻自由经济示范区投资诱因,财经部会力争台商在海外所获配股利盈余若汇回示范区内再投资,增雇员工,创造就业机会,可免除在最低税负制课税,财政部倾向同意.
--府院二巨头昨日中午会面,是否触及内阁人事改组深受瞩目.据悉,农历年前,内阁确定有一波局部改组,其中,政委薛承泰将离开内阁团队返回台大任教,央行总裁彭淮南续任与否月底明朗.经长施颜祥是否因国营企业年终奖金争议而首当其冲,凡此均左右内阁改组幅度.
--两岸金融开放快速,台资金融业快马加鞭前进对岸,大陆城市也积极招商,金融相关人士指出,今年将由南京市率先鸣枪,南京市高层预计2月来台访问国内金融业,参访业者可能包括永丰金 台新金 和中租 等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。