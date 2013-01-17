《台湾报摘》--工商时报1月17日

* 头版头条:

--世界银行周二发布最新展望报告,下修今、明年全球经济成长预估值,主要担心美国预算问题若乔不拢陷入"财政瘫痪",不仅美国本身经济萎缩,也会阻碍全球成长,其威胁性更胜欧元区再爆新危机.

* 其他:

--自由经济示范区的租税政策工具松绑可望有所突破!据悉,为增加海外台商进驻自由经济示范区投资诱因,财经部会力争台商在海外所获配股利盈余若汇回示范区内再投资,增雇员工,创造就业机会,可免除在最低税负制课税,财政部倾向同意.

--府院二巨头昨日中午会面,是否触及内阁人事改组深受瞩目.据悉,农历年前,内阁确定有一波局部改组,其中,政委薛承泰将离开内阁团队返回台大任教,央行总裁彭淮南续任与否月底明朗.经长施颜祥是否因国营企业年终奖金争议而首当其冲,凡此均左右内阁改组幅度.

--两岸金融开放快速,台资金融业快马加鞭前进对岸,大陆城市也积极招商,金融相关人士指出,今年将由南京市率先鸣枪,南京市高层预计2月来台访问国内金融业,参访业者可能包括永丰金 台新金 和中租 等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.