《台湾重要政经日程》--1月17日

美国热股：特斯拉首季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，股价大涨

路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。