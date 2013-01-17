中国外汇: 去年11月净增持美国国债2亿美元,增持逾10亿美元两房债

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月17日 - 美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2 亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国. 数据并显示,11月中国共计净增持美国长期证券8.94亿美元.分项来看 ,净减持长期国债9.02亿美元,增持以两房(房利美 和房贷美<FMC C.OB>)为主的债券10.72亿美元,净增持公司债12.44亿美元,净减持公司股 票5.20亿美元. 中国是全球外汇储备最高的国家,截至去年末,外储余额为3.31万亿美 元.如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一. 除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家 的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道. 中国国家外汇管理局近日称,其在外汇储备经营管理机构内成立了外 汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing),负责创新外汇储备运用这项 工作,以促进外储多元化经营. 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦 敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.( 完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。