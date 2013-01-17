中国外汇: 去年11月净增持美国国债2亿美元,增持逾10亿美元两房债

路透北京1月17日 - 美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2 亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国. 数据并显示,11月中国共计净增持美国长期证券8.94亿美元.分项来看 ,净减持长期国债9.02亿美元,增持以两房(房利美 和房贷美<FMC C.OB>)为主的债券10.72亿美元,净增持公司债12.44亿美元,净减持公司股 票5.20亿美元. 中国是全球外汇储备最高的国家,截至去年末,外储余额为3.31万亿美 元.如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一. 除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家 的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道. 中国国家外汇管理局近日称,其在外汇储备经营管理机构内成立了外 汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing),负责创新外汇储备运用这项 工作,以促进外储多元化经营. 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦 敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.( 完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)