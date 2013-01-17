香港个股: 恒大地产称将以每股4.35港元配售10亿新股,共筹集约43.5亿港元

路透香港1月17日 - 中国大型房地产商--恒大地产集团有限公司 周四表示,将以每股4.35港元配售10亿新股,预计筹集约43.5亿港元.

恒大地产在联交所发布公告指出,此配售价格较昨日收盘4.65港元折让6.5%;较前五个交易日平均收市价4.52%折让3.8%.计划于1月21日完成.

公司表示,配售的新股将占认购后扩大股本的6.2%.认购所得款项43.5亿港元将用以偿还债务及一般营运资金.

公司稍早公布,2013年的合同销售目标为1,000亿元人民币,较去年完成的合同销售额高8.3%.

配售代理为美林美银、德意志银行以及中银国际.(完)

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