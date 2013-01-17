香港个股: 恒大地产称将以每股4.35港元配售10亿新股,共筹集约43.5亿港元

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月17日 - 中国大型房地产商--恒大地产集团有限公司 周四表示,将以每股4.35港元配售10亿新股,预计筹集约43.5亿港元.
恒大地产在联交所发布公告指出,此配售价格较昨日收盘4.65港元折让6.5%;较前五个交易日平均收市价4.52%折让3.8%.计划于1月21日完成.
公司表示,配售的新股将占认购后扩大股本的6.2%.认购所得款项43.5亿港元将用以偿还债务及一般营运资金.
公司稍早公布,2013年的合同销售目标为1,000亿元人民币,较去年完成的合同销售额高8.3%.
配售代理为美林美银、德意志银行以及中银国际.(完)
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。