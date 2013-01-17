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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 10:09 BJT

澳洲经济指标总览--1月17日

经济指标            时段      最新值    前月(季)值  下次公布时
                                                                  间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                  2月5日
 商品及服务收支(亿澳元)       11月     逆差26.37   逆差24.43       
     出口(较前月)                            +1%        持平       
     进口(较前月)                            +2%         +3%       
                                                                   
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                            2月6日
     (较前月)                 11月         -0.1%        持平       
                                                                   
 就业市场(经季节调整)                                             --
 就业人口(较前月变动,千人)    12月          -5.5       +13.9       
 全职就业人口(较前月变动,千                -13.8        -4.2       
 人)                                                          
 失业率                                     5.4%        5.2%       
 就业参与率                                65.1%       65.1%       
                                                                   
 消费者物价指数(CPI)                                            1月23日
 总体CPI(较前季)             第三季        +1.4%       +0.5%       
     (较上年同期)                          +2.0%       +1.2%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                  +0.7%       +0.5%       
     (较上年同期)                          +2.4%       +2.0%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                  +0.8%       +0.7%       
     (较上年同期)                          +2.6%       +1.9%       
                                                                   
 国际贸易价格指数                                               1月31日
 进口物价(较前季)            第三季        -2.4%       +2.4%       
 出口物价(较前季)                          -6.4%       +1.0%       
                                                                   
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)                            3月5日
 经常帐收支                  第三季   赤字14.900  赤字12.369       
 商品与服务贸易收支                    逆差4.645   逆差2.114       
                                                                   
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                           3月6日
     (较前季)                第三季        +0.5%       +0.6%  
     (较上年同期)                          +3.1%       +3.7%  
 (完)

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