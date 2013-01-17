澳洲经济指标总览--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差26.37 逆差24.43 出口(较前月) +1% 持平 进口(较前月) +2% +3% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月6日 (较前月) 11月 -0.1% 持平 就业市场(经季节调整) -- 就业人口(较前月变动,千人) 12月 -5.5 +13.9 全职就业人口(较前月变动,千 -13.8 -4.2 人) 失业率 5.4% 5.2% 就业参与率 65.1% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 1月23日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.0% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7% (较上年同期) +2.6% +1.9% 国际贸易价格指数 1月31日 进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 出口物价(较前季) -6.4% +1.0% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。