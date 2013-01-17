中国证券: 去年114家券商净利329亿元,同比下滑16%--行业协会

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透上海1月17日 - 中国证券业协会最新数据显示,证券公司未经审计财务报表显示,2012年114家证券公司全年实现营业收入1,294.71亿元人民币,同比下降4.8%,实现净利润329.30亿元,下滑16.4%.
刊登在协会网站上的数据显示,99家公司实现盈利,占证券公司总数的86.84%;主营业务收入包括了代理买卖证券业务净收入504.07亿元、证券投资收益(含公允价值变动)290.17亿元、证券承销与保荐业务净收入177.44亿元、及融资融券业务利息净收入52.60亿元等.
截至去年底,114家证券公司总资产为1.72万亿元,较2011年底增9.6%;净资产为6,943.46亿元,净资本为4,970.99亿元,客户交易结算资金余额6,002.71亿元,托管证券市值13.76万亿元,受托管理资金本金总额1.89万亿元.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。