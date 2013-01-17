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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 09:08 BJT

中国证券: 去年114家券商净利329亿元,同比下滑16%--行业协会

路透上海1月17日 - 中国证券业协会最新数据显示,证券公司未经审计财务报表显示,2012年114家证券公司全年实现营业收入1,294.71亿元人民币,同比下降4.8%,实现净利润329.30亿元,下滑16.4%.

刊登在协会网站上的数据显示,99家公司实现盈利,占证券公司总数的86.84%;主营业务收入包括了代理买卖证券业务净收入504.07亿元、证券投资收益(含公允价值变动)290.17亿元、证券承销与保荐业务净收入177.44亿元、及融资融券业务利息净收入52.60亿元等.

截至去年底,114家证券公司总资产为1.72万亿元,较2011年底增9.6%;净资产为6,943.46亿元,净资本为4,970.99亿元,客户交易结算资金余额6,002.71亿元,托管证券市值13.76万亿元,受托管理资金本金总额1.89万亿元.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

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