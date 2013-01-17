中国证券: 去年114家券商净利329亿元,同比下滑16%--行业协会

刊登在协会网站上的数据显示,99家公司实现盈利,占证券公司总数的86.84%;主营业务收入包括了代理买卖证券业务净收入504.07亿元、证券投资收益(含公允价值变动)290.17亿元、证券承销与保荐业务净收入177.44亿元、及融资融券业务利息净收入52.60亿元等.