《香港重要政经日程》--1月18日-1月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息=====================
1月18日(周五)
-- 大众金融控 公布年报.
--09:00 国际泰丰控股 股东特别大会.
--09:30 中国三江化工 股东特别大会.
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
--10:30 保华集团 股东特别大会.
--13:00 汇丰控股 发表2013年全球、亚洲经济及金融市场展望.
--16:30 马斯葛集团 股东特别大会.
==================近期重要政经消息======================
1月21日(周一)
--09:30 中国环保能源 股东特别大会.
--10:30 保华建业 股东特别大会.
--11:00 捷丰家居 股东特别大会.
--12:00 道富环球投资管理(SSgA)媒体简报.
--15:30 李氏大药厂 股东特别大会.
--16:30 香港12月消费物价指数.
1月22日(周二)
-- 至祥置业 董事会决议是否派发特别中期息.
--09:30 永义实业 股东特别大会.
--09:30 时富投资 股东特别大会.
--10:00 时富金融服务集团 股东特别大会.
--10:00 至祥置业股东特别大会.
--14:00 方正控股 股东特别大会.
1月23日(周三)
-- 滉达富 首日挂牌.
--09:00 东风集团股份 于北京举行临时股东大会.
--15:00 圣马丁国际 股东特别大会.
*1月24日(周四)
-- 置富产业信托 公布年报.
--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.
--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.
--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.
--10:00 镇科集团 股东特别大会.
--16:30 香港12月外贸数据.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。