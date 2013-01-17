《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日

**上海证券报**

--中国人民银行金融稳定局副局长安启雷透露,存款保险制度设计上将会参考当年解决南方证券破产时模式,即"利息全免、本金打折、有限收购."

--国务院国资委副主任黄淑和称,在国有企业数量逐年下降的情况下,要继续推进经营性国有资产集中统一监管,深入构建国资监管大格局.

--新华保险 2012年保费收入为977亿元人民币,同比增长为3%.

--上海期货交易所负责人表示,2012年上海商品期货市场全年总成交金额达44.6万亿元.

--证监会最新披露的创业板首次公开发行(IPO)审核反馈文件,揭示了大地水刀等八家公司的上市"硬伤".盘点被否原因不难发现,监管部门在财务数据真实性、准确性、完整性等方面,审核口径日趋严格.

**第一财经日报**