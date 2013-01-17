《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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**上海证券报**
--中国人民银行金融稳定局副局长安启雷透露,存款保险制度设计上将会参考当年解决南方证券破产时模式,即"利息全免、本金打折、有限收购."
--国务院国资委副主任黄淑和称,在国有企业数量逐年下降的情况下,要继续推进经营性国有资产集中统一监管,深入构建国资监管大格局.
--新华保险 2012年保费收入为977亿元人民币,同比增长为3%.
--上海期货交易所负责人表示,2012年上海商品期货市场全年总成交金额达44.6万亿元.
--证监会最新披露的创业板首次公开发行(IPO)审核反馈文件,揭示了大地水刀等八家公司的上市"硬伤".盘点被否原因不难发现,监管部门在财务数据真实性、准确性、完整性等方面,审核口径日趋严格.
**第一财经日报**
--继11月亏损5.7亿元后,航空公司在传统需求淡季的12月,再次报亏1.2亿元.民航局内部统计数据还显示,整个2012年,国内的航空公司累计盈利211亿元,同比下降22.7%.(完) (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。