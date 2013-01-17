全球金市: 铂金微跌中断七日连涨,但供给忧虑或将限制跌势

现货铂金(白金) 跌0.3%至每盎司1,678.75美元,盘旋在本周稍早触及的三个月高位1,699.50美元下方.

现货钯金 小跌0.1%至720.25美元,从昨日触及的近16个月高位724.50美元回落.

据一位劳工领导人称,南非铂金矿商Anglo American Platinum(Amplats) 矿工周三晚间起将结束非法罢工,希望与公司举行谈判,作为不采取进一步行动的条件.

2012年欧洲的新车需求降至17年低点,让汽车商今年几乎看不到希望,因为他们还想削减过剩产能,大幅降低汽车售价也打压了他们的利润.