全球金市: 铂金微跌中断七日连涨,但供给忧虑或将限制跌势

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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现货铂金(白金) 跌0.3%至每盎司1,678.75美元,盘旋在本周稍早触及的三个月高位1,699.50美元下方.
现货钯金 小跌0.1%至720.25美元,从昨日触及的近16个月高位724.50美元回落.
据一位劳工领导人称,南非铂金矿商Anglo American Platinum(Amplats) 矿工周三晚间起将结束非法罢工,希望与公司举行谈判,作为不采取进一步行动的条件.
2012年欧洲的新车需求降至17年低点,让汽车商今年几乎看不到希望,因为他们还想削减过剩产能,大幅降低汽车售价也打压了他们的利润.
贵金属冶炼商庄信万丰的数据显示,2011年,欧洲汽车业使用的铂金占全球铂金总需求的18%.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。