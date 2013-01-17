人民币汇率:12月实际有效汇率创纪录新高,全年上涨2.2%--BIS

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透北京1月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年12月人民币实际有效汇率指数为110.16,较11月环比略涨0.48%,创纪录新高,带动2012年全年人民币实际有效汇率涨幅达2.2%.
根据BIS最新数据,2012年12月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高,而去年9月则创下自2011年11月以来最低水准.
国际清算银行的最新数据并显示,12月人民币名义有效汇率指数为106.6,环比下降0.3%,2012年全年人民币名义有效汇率上涨1.7%.
以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.根据数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%. 此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完) 参看详情,请点选国际清算银行网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。