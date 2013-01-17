人民币汇率:12月实际有效汇率创纪录新高,全年上涨2.2%--BIS

路透北京1月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年12月人民币实际有效汇率指数为110.16,较11月环比略涨0.48%,创纪录新高,带动2012年全年人民币实际有效汇率涨幅达2.2%.

根据BIS最新数据,2012年12月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高,而去年9月则创下自2011年11月以来最低水准.

国际清算银行的最新数据并显示,12月人民币名义有效汇率指数为106.6,环比下降0.3%,2012年全年人民币名义有效汇率上涨1.7%.

以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.根据数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%. 此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完) 参看详情,请点选国际清算银行网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)