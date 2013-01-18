港报财经评论: 低息惹祸资产扭曲--信报1月18日

低息惹祸资产扭曲/ 习广思

股市派对愈来愈近尾声,投资者应该要有散场的准备.各种因素陆续出现,而且更多更急,一是公司抽水,股东减持,均考验股价承接力;二是公司盈警步入高潮,部分二三线公司发盈警过后,仍等投资者消化消息,更不要忘记,年中盈警亦涉及许多重磅大型股;三是回吐压力,恒指多次高开后回吐,欲升却无力;四是外资年初配置接近完成,资金流入由热哄哄转趋冷静.高盛业绩憧憬汇控.尽管过去几个交易日都见恒指高开后回吐,但昨日不同的是,周期性股份如工业股、航运股,以及一批升幅不细的二三线股份,出现不细的回吐压力."大笨象"汇控 逆市企稳,其股价由去年11月中沿着10天线升足两个月,是过去几年罕见的一个升浪.前晚高盛及摩通公布业绩,均高出市场预期.高盛周三晚股价急升4%,第四季股债齐升,银行业绩多得"炒房"贡献,投行业务收入大幅增加,而且裁员节流令员工薪酬成本上升幅度只有6%."大笨象"去年的黑金事件是业绩污点,但随着资本市场回暖,即将在3月份公布的业绩颇值得期待.

长期低息环境已经把金融市场完全扭曲,各项资产价格均没有反映其本身的价值.可惜,金融推销员继续不断唱好,投资者听取投资建议时,不得不更为小心.楼市如何疯狂?香港人心里有数.垃圾债如何疯狂?垃圾已不再是垃圾,其息率(孳息率跌至5.9厘)反映的价格水平,几乎是过去蓝筹债的价格.眼下资金仍在继续追逐高息产品,但当官员都开始察觉不对劲时,投资者为何仍对高息垃圾趋之若鹜?早两日提及部分内房公司发行永久资本证券,长实 亦发行了一笔5亿美元的永久资本证券,近60%买家来自私人银行,基金投资者只占36%,因为这类债券二手市场流通性太低.雅居乐 那笔永久债券上市后反应就不太理想.

基金经理担心的是什么?这类永久资本证券结构复杂,一旦利率上升(价格下跌),随时会"坐艇".私银客户有银士已成为债市重要买家,大家愿意为那些微利息承受不细的风险.有外电报道,合景泰富 那笔永久资本证券很可能告吹,因为认购反应不太理想.息字头上一把刀,贪息容易令人做错投资决定,有银士买债前,应该更小心考虑到底自己上了一条怎样的船呢?(B02)

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美元上半年弱势/ 苏子

欧罗兑美元虽然可以自本周初的1.3403高位回落,但跌至1.3255至1.3280间便获得明显的承接力,一直未能考验10天SMA支持,故有利向上作出重大突破.昨天欧洲入市后,欧罗兑美元已见借助西班牙拍卖国债过程顺利,以及息率下降的利好因素,成功升回日前欧罗集团主席容克发表口头干预欧罗强势言论时所处于的1.3340即市阻力位以上,这反映容克的口头干预已失去效力,汇价稍后将有甚高机会接着近期的良好上升势头突破本周初的1.3403高位,并挑战去年的1.3486高位及1.35心理关口.

对今年上半年的美元整体走势看得较为悲观,原因十分简单,便是目前看似有利美元上升的因素,例如美债息率回升、美国经济可望保持良好的复苏步伐、美国可能提前进入加息周期,以及市场上一些经济分析师亦不约而同发表看好今年美元走势的言论,但美元的整体走势目前却只能以上落市的格局运行,始终未能配合市场的乐观情绪,以及美元兑日圆的强势单边市趁机向上作出重大突破,而且美汇指数更于本月4日触及200天SMA阻力(当时处于80.88)后,便以射击之星不利形态低收.开始担心美元的整体走势稍后或会逆着市场的乐观情绪向下作出重大突破,并令美汇指数在破大位后的大方向朝着月线保历加通道的73.97底部支持迈进的可能性大增.换言之,目前美汇指数或有多于7%的下跌空间,故美元好友宜提高警觉.

如美元稍后可以成功掉头下挫,留意去年主要在0.9630至1.0445间横行上落的美元兑加元,将有望跟随美元的弱势而下破去年的0.9628低位,随后将下试前年7月的0.9402低位,估计届时继续破关而下的可能性不容抹煞.美国在债务上限问题上仍然争论不休,令美元正面对一定的政治风险问题,故目前加元相对于美元而言,不难保持较明显优势.投资者若看淡美元后市,已可以考虑伺机建立美元兑加元短仓,止蚀位则设在一算关口.(B08)